«Шахтер» отклонил 40+20 миллионов евро от «Арсенала» за Мудрика

«Шахтер» отклонил последнее на данный момент предложение от «Арсенала» по покупке полузащитника Михаила Мудрика, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

«Канониры» предлагали за 21-летнего украинца 40 миллионов евро плюс 20 миллионов бонусами. «Арсенал» продолжает переговоры с руководством «горняков» и самим игроков.

В текущем сезоне Мудрик провел за «Шахтер» 12 матчей в чемпионате страны, забил 6 голов и отдал 7 результативных передач. Также на его счету 3 гола и 2 ассиста в 6 играх Лиги чемпионов.