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Хаверц: «Если мы будем действовать так, как в матче против «Борнмута», то создадим командам проблемы»

Алина Савинова
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Полузащитник «Челси» Кай Хаверц прокомментировал победу команды над «Борнмутом» в матче 17-го тура АПЛ (2:0).

«Я рад, что забил, но главное было одержать победу. Победа и голы, надеюсь, придадут нам уверенности в будущем. Мы проиграли три матча перед перерывом на чемпионат мира, поэтому было важно, чтобы мы отыграли победу в первом матче, так что мы очень рады этому. Нам нужно продолжать побеждать, и предстоящий период будет иметь для нас решающее значение. Мы собираемся сделать все возможное в следующих играх, чтобы показать хороший результат. Если мы будем действовать так, как в матче против «Борнмута», особенно во втором тайме, то создадим командам проблемы», — приводит Independent слова Хаверца.

На данный момент «Челси» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 24 очка.

Источник: https://www.independent.co.uk/sport/football/the-blues-bournemouth-kai-havertz-germany-graham-potter-b2252401.html
Футбол
ФК Борнмут
ФК Челси
Кай Хаверц
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 Ньюкасл 16 9 6 1 32-11 33
3
 Ман. Сити 14 10 2 2 40-14 32
4
 Тоттенхэм 16 9 3 4 33-23 30
5
 МЮ 15 9 2 4 23-20 29
6
 Ливерпуль 15 7 4 4 31-18 25
7
 Брайтон 15 7 3 5 26-20 24
8
 Челси 15 7 3 5 19-17 24
9
 Фулхэм 16 6 4 6 27-26 22
10
 Брентфорд 16 4 8 4 25-27 20
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 Кр. Пэлас 15 5 4 6 15-21 19
12
 Астон Вилла 16 5 3 8 17-25 18
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 Лестер 16 5 2 9 25-28 17
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 Борнмут 16 4 4 8 18-34 16
15
 Лидс 14 4 3 7 22-26 15
16
 Эвертон 16 3 5 8 12-19 14
17
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18
 Вулверхэмптон 16 3 4 9 10-25 13
19
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20
 Саутгемптон 16 3 3 10 14-30 12
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26.12 15:30
Брентфорд – Тоттенхэм
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26.12 18:00
Кр. Пэлас – Фулхэм
 0 : 3
26.12 18:00
Эвертон – Вулверхэмптон
 1 : 2
26.12 18:00
Лестер – Ньюкасл
 0 : 3
26.12 18:00
Саутгемптон – Брайтон
 1 : 3
26.12 20:30
Астон Вилла – Ливерпуль
 1 : 3
26.12 23:00
Арсенал – Вест Хэм
 3 : 1
27.12 20:30
Челси – Борнмут
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