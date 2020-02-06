Сеск Фабрегас: «Спустя год после моего ухода в АПЛ появилась зимняя пауза»
03:13
Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас посмеялся над паузой в чемпионате Англии, которая появилась в этом сезоне. Испанец год назад покинул АПЛ, перейдя в стан монегасков.
«17 сезонов назад я начал играть в премьер-лиге, никогда не было даже маленького перерыва в течение сезона. Спустя один год, как я уехал, у них появляются зимние каникулы! Фантастика», — написал Фабрегас в Twitter, добавив смеющиеся смайлики.
17 seasons ago I started to play in the Premier League, never even a little break during the season. First year I move away and they start having winter break! Fantastic ???— Cesc F?bregas Soler (@cesc4official) February 5, 2020
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