Сеск Фабрегас: «Спустя год после моего ухода в АПЛ появилась зимняя пауза»

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас посмеялся над паузой в чемпионате Англии, которая появилась в этом сезоне. Испанец год назад покинул АПЛ, перейдя в стан монегасков.

«17 сезонов назад я начал играть в премьер-лиге, никогда не было даже маленького перерыва в течение сезона. Спустя один год, как я уехал, у них появляются зимние каникулы! Фантастика», — написал Фабрегас в Twitter, добавив смеющиеся смайлики.