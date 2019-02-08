Сеск Фабрегас: "Азар всегда говорил, что ему нравится "Реал"

Полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас заявил, что его бывший одноклубник по "Челси" Эден Азар всегда положительно отзывался о "Реале". Ранее СМИ сообщали о том, что 28-летний бельгиец может стать игроком "королевского клуба" летом.

- Давайте посмотрим, какое решение он примет, - приводит слова Фабрегаса Sky Sports. - Он счастлив в "Челси", как и его семья. Но ему нравится "Реал", он всегда говорил об этом. Надеюсь, Эден продлит контракт с "Челси", но если этого не случится, то он продолжит карьеру в Мадриде.

В текущем сезоне Азар провел 31 матч за "Челси", забил 15 голов и отдал 10 результативных передач.

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