Серхио Ромеро намерен обсудить с руководством «МЮ» свое положение в клубе

Вратарь «Манчестер Юнайтед»? Серхио Ромеро недоволен своим положением в клубе, сообщает Daily Star.

По сведениям источника, 33-летний аргентинец намерен провести на следующей неделе переговоры с руководством клуба по поводу их отношения к нему.

Ранее стало известно, что Ромеро был исключен из заявки клуба для участия в чемпионате Англии.

В минувшем сезоне Ромеро провел 17 матчей во всех турнирах, в которых пропустил пять мячей.