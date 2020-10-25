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Серхио Ромеро намерен обсудить с руководством «МЮ» свое положение в клубе

07:23
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Вратарь «Манчестер Юнайтед»? Серхио Ромеро недоволен своим положением в клубе, сообщает Daily Star.

По сведениям источника, 33-летний аргентинец намерен провести на следующей неделе переговоры с руководством клуба по поводу их отношения к нему.

Ранее стало известно, что Ромеро был исключен из заявки клуба для участия в чемпионате Англии.

В минувшем сезоне Ромеро провел 17 матчей во всех турнирах, в которых пропустил пять мячей.

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