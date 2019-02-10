"Саутгемптон" запретит посещение матчей фанатам, которые насмехались над гибелью Салы

"Саутгемптон" выступил с заявлением по поводу поведения некоторых болельщиков в матче чемпионата Англии с "Кардиффом". Некоторые фанаты изображали руками самолет, издеваясь тем самым над гибелью нападающего "Кардиффа" Эмилиано Салы, который погиб в авиакатастрофе над Ла Маншем.

– "Саутгемптон" может подтвердил, что два фаната находятся под стражей и допрошены полицией, – говорится в заявлении клуба. – Мы продолжаем сотрудничество с полицейскими для выявления лиц, которые виновны в непристойном поведении. Подобному поведению нет места в нашем футболе и его не допустят на нашем стадионе. Мы запретим посещать стадион всем фанатам, которые будут в этом уличены.