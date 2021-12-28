Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Тоттенхэм» в большинстве не смог победить «Саутгемптон»

19:54
28 декабря. «Саутгемптон» — «Тоттенхэм» — 1:1. Фото ФК «Саутгемптон».
28 декабря. «Саутгемптон» — «Тоттенхэм» — 1:1. Фото ФК «Саутгемптон».
Теги:

«Тоттенхэм» в гостях сыграл вничью с «Саутгепмтоном» в матче 20-го тура чемпионата Англии. Встреча закончилась со счетом 1:1.

Отметим, что «шпоры» с конца первого тайма играли в большинстве. У «святых» был удален защитник Мохаммед Салису.

«Тоттенхэм» набрал 30 очков и занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ. «Саутгемптон» располагается на 13-й строчке (21 очко).

Англия. Премьер-лига. 20-й тур
28 дек, 18:00. St Mary's Stadium (Саутгемптон)
Саутгемптон
1:1
Тоттенхэм Хотспур
Голы
Уорд-Проуз, 25 (1:0), Кейн, 41 (1:1)
Саутгемптон
Форстер Уокер-Питерс Перро Салису Беднарек Валери Уорд-Проуз Армстронг Диалло Лонг (Бройя, 71 ) Армстронг (Редмонд, 83 )
Тоттенхэм Хотспур
Льорис Регилон (Доэрти, 46) Санчес Эмерсон Роял (Хиль, 77) Дайер Дэвис Хейбьерг Уинкс Алли (Лукас Моура, 62) Сон Хын Мин Кейн
Предупреждения
Уокер-Питерс 13, Салису 27, Армстронг 51  -  Регилон 45, Уинкс 69
Удаления
Салису 39 (вторая ж.к)
Судьи
Хупер

Англия. Премьер-лига. 20-й тур
28 дек, 18:00. Selhurst Park (Лондон)
Кристал Пэлас
3:0
Норвич
Голы
Эдуар, 8 (1:0), Матета, 38 (2:0), Шлупп, 42 (3:0)
Кристал Пэлас
Гуаита Уорд Митчелл Гэи Куяте Андерсен (Томкинс, 83 ) Хьюз (Миливоевич, 73 ) Шлупп Айю Матета (Бентеке, 81 ) Эдуар
Норвич
Ганн Бирам Гибсон Лунги Серенсен Яннулис (Уильямс, 46) Гилмор Ле Мелу Маклин Плахета (Саджент, 81) Тзолис (Роу, 68) Ида
Предупреждения
Эдуар 22  -  Гибсон 10, Бирам 29
Судьи
Тирни

Англия. Премьер-лига. 20-й тур
28 дек, 18:00. Vicarage Road (Уотфорд)
Уотфорд
1:4
Вест Хэм Юнайтед
Голы
Деннис, 4 (1:0), Соучек, 27 (1:1), Бенрама, 29 (1:2), Нобл, 58 (1:3), Влашич, 90+2 (1:4)
Уотфорд
Бахманн Масина Каткарт Кико Фемения (Луза, 40 ) Сьерральта Озан Туфан (Сема, 62 ) Сиссоко Куцка Кинг Деннис Кучо Эрнандес (Жоау Педру, 46 )
Вест Хэм Юнайтед
Фабяньски Цоуфал Доусон Диоп Джонсон (Масуаку, 82) Лансини (Крал, 89) Нобл Соучек Антонио Боуэн Бенрама (Влашич, 85)
Предупреждения
Нобл 81
Судьи
Инглэнд

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2021-2022/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
10 продуктов, которые надо есть зимой. Советы ученых и ассоциаций по питанию
Эрдоган назвал основную цель Турции
0
Реклама