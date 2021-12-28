«Тоттенхэм» в большинстве не смог победить «Саутгемптон»

«Тоттенхэм» в гостях сыграл вничью с «Саутгепмтоном» в матче 20-го тура чемпионата Англии. Встреча закончилась со счетом 1:1.

Отметим, что «шпоры» с конца первого тайма играли в большинстве. У «святых» был удален защитник Мохаммед Салису.

«Тоттенхэм» набрал 30 очков и занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ. «Саутгемптон» располагается на 13-й строчке (21 очко).