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«Саутгемптон» продлил контракт с Беднареком

08:56
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Защитник «Саутгемптона» Ян Беднарек продлил контракт с клубом, сообщается на официальном сайте команды.

Соглашение с 24-летним поляком рассчитано до лета 2025 года.

В текущем сезоне Беднарек провел 11 матчей за «Саутгемптон», в которых забил один гол.

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