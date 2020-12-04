«Саутгемптон» продлил контракт с Беднареком
08:56
Защитник «Саутгемптона» Ян Беднарек продлил контракт с клубом, сообщается на официальном сайте команды.
Соглашение с 24-летним поляком рассчитано до лета 2025 года.
В текущем сезоне Беднарек провел 11 матчей за «Саутгемптон», в которых забил один гол.
2??0??2??5??#SaintsFC is delighted to confirm that defender @janbednarek_ has signed a new, long-term contract at St Mary's! ?— Southampton FC (@SouthamptonFC) December 3, 2020
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