«Саутгемптон» продлил контракт с Беднареком

Защитник «Саутгемптона» Ян Беднарек продлил контракт с клубом, сообщается на официальном сайте команды.

Соглашение с 24-летним поляком рассчитано до лета 2025 года.

В текущем сезоне Беднарек провел 11 матчей за «Саутгемптон», в которых забил один гол.