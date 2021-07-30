«Саутгемптон» отказался продавать Уорда-Проуза в «Астон Виллу»

«Астон Вилла» сделала предложение «Саутгемптону» по трансферу полузащитника Джеймса Уорда-Прауза, но получила отказ. «Святые» не хотят продавать одного из своих лидеров в другой клуб английской премьер-лиги, сообщает Sky Sports.

За полузащитника было предложено около 25 миллионов евро. Это уже вторая попытка «Астон Виллы» приобрести футболиста сборной Англии.

В прошлом сезоне хасбек принял участие в 44 матчах во всех турнирах, забив девять голов и сделав семь результативных передач.