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Сегодня, 00:34

«Ньюкасл» переиграл «Саутгемптон»

Евгений Козинов
Корреспондент
10 марта. «Саутгемптон» — «Ньюкасл» — 1:2. Бруну Гимараэш.
Фото Twitter

«Ньюкасл» выиграл у «Саутгемптона» в перенесенном матче 21-го тура чемпионата Англии — 2:1. «Сороки» одержали третью победу подряд.

Полузащитник Стюарт Армстронг на 25-й минуте вывел хозяев вперед. Гости отыгрались до перерыва благодаря голу Криса Вуда.

В начале второго тайма Бруну Гимараэш забил свой первый мяч за «Ньюкасл». Его мяч стал победным для команды.

«Ньюкасл» идет на 14-м месте в турнирной таблице АПЛ. «Саутгемптон» располагается на 10-й строчке.

Англия. Премьер-лига. 21-й тур
10 мар, 22:30. St Mary's Stadium (Саутгемптон)
Саутгемптон
1:2
Ньюкасл Юнайтед
Голы
Армстронг, 25 (1:0), Вуд, 32 (1:1), Гимарайнс, 52 (1:2)
Саутгемптон
Форстер Уокер-Питерс Салису Беднарек Ромеу (Лонг, 79) Уорд-Проуз Армстронг Ливраменто Адамс Бройя (Армстронг, 73) Эль-Юнусси (Дженепо, 86)
Ньюкасл Юнайтед
Дубравка Шер Таргетт Крафт (Манкильо, 90+1) Берн Шелви Уиллок Гимарайнс (Лонгстафф, 67) Вуд Фрэйзер (Альмирон, 85) Мерфи
Предупреждения
Беднарек 72’  -  Мерфи 16’
Судьи
Френд (Англия)

Футбол
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК Саутгемптон
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2
 Ливерпуль 27 19 6 2 71-20 63
3
 Челси 27 16 8 3 56-19 56
4
 Арсенал 25 15 3 7 41-29 48
5
 МЮ 28 13 8 7 45-38 47
6
 Тоттенхэм 26 14 3 9 40-32 45
7
 Вест Хэм 28 13 6 9 46-35 45
8
 Вулверхэмптон 28 13 4 11 28-23 43
9
 Астон Вилла 27 11 3 13 40-37 36
10
 Саутгемптон 28 8 11 9 35-43 35
11
 Лестер 25 9 6 10 40-43 33
12
 Кр. Пэлас 28 7 12 9 39-38 33
13
 Брайтон 27 7 12 8 26-32 33
14
 Ньюкасл 27 7 10 10 32-47 31
15
 Брентфорд 28 7 6 15 30-45 27
16
 Лидс 28 5 8 15 29-64 23
17
 Эвертон 25 6 4 15 28-46 22
18
 Бернли 26 3 12 11 22-36 21
19
 Уотфорд 28 5 4 19 27-54 19
20
 Норвич 28 4 5 19 17-61 17
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10.03 22:30
Норвич – Челси
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18.03 23:00
Вулверхэмптон – Лидс
 - : -
19.03 15:30
Астон Вилла – Арсенал
 - : -
19.03 18:00
Ман. Сити – Брайтон
 - : -
19.03 20:30
Бернли – Саутгемптон
 - : -
20.03 17:00
Лестер – Брентфорд
 - : -
20.03 17:00
Ньюкасл – Кр. Пэлас
 - : -
20.03 17:00
Уотфорд – Эвертон
 - : -
20.03 19:30
Ливерпуль – МЮ
 - : -
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 - : -
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Диогу Жота

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Ливерпуль

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Ливерпуль

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Поль Погба

Манчестер Юнайтед

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Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 7
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Рис Джеймс

Челси

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Эзри Конса

Астон Вилла

 22 1 3
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

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