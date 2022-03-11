«Ньюкасл» переиграл «Саутгемптон»

«Ньюкасл» выиграл у «Саутгемптона» в перенесенном матче 21-го тура чемпионата Англии — 2:1. «Сороки» одержали третью победу подряд.

Полузащитник Стюарт Армстронг на 25-й минуте вывел хозяев вперед. Гости отыгрались до перерыва благодаря голу Криса Вуда.

В начале второго тайма Бруну Гимараэш забил свой первый мяч за «Ньюкасл». Его мяч стал победным для команды.

«Ньюкасл» идет на 14-м месте в турнирной таблице АПЛ. «Саутгемптон» располагается на 10-й строчке.