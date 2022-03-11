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«Вулверхэмптон» разгромил «Уотфорд»

Евгений Козинов
Корреспондент
10 марта. «Вулверхэмптон» — «Уотфорд» — 4:0.
Фото Twitter

«Вулверхэмптон» крупно переиграл «Уотфорд» в перенесенном матче 19-го тура чемпионата Англии — 4:0. Игра прошла на стадионе «Молинью». «Волки» прервали неудачную серию из трех поражений.

Рауль Хименес и Даниэль Поденсе забили за «Вулверхэмптон» в первом тайме, а также Кучо срезал мяч в свои воротам. В концовке встречи Рубен Невеш забил четвертый мяч «волков».

«Вулверхэмптон» идет на 8-м месте в турнирной таблице АПЛ с 43 очками. «Уотфорд» располагается на предпоследней строчке.

Англия. Премьер-лига. 19-й тур
10 мар, 22:30. Molineux Stadium (Вулверхэмптон)
Вулверхэмптон Уондерерс
4:0
Уотфорд
Голы
Хименес, 13 (1:0), Кучо Эрнандес, 18 (2:0), Поденсе, 21 (3:0), Рубен Невеш, 85 (4:0)
Вулверхэмптон Уондерерс
Жозе Са Аит Нури Боли Коади Хонни Кастро (Шикинью, 82) Саисс Рубен Невеш Жоау Моутинью Хименес (Силва, 71) Поденсе Хван Хи Чхан (Педру Нету, 61)
Уотфорд
Фостер Камара Каткарт Кико Фемения (Кабаселе, 30) Самир Луза Клеверли (Этебо, 73) Сиссоко Кинг (Калу, 46) Деннис Кучо Эрнандес
Предупреждения
Аит Нури 35’, Саисс 59’  -  Луза 19’, Самир 40’
Судьи
Инглэнд (Англия)

Футбол
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Уотфорд
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 28 22 3 3 68-18 69
2
 Ливерпуль 27 19 6 2 71-20 63
3
 Челси 27 16 8 3 56-19 56
4
 Арсенал 25 15 3 7 41-29 48
5
 МЮ 28 13 8 7 45-38 47
6
 Тоттенхэм 26 14 3 9 40-32 45
7
 Вест Хэм 28 13 6 9 46-35 45
8
 Вулверхэмптон 28 13 4 11 28-23 43
9
 Астон Вилла 27 11 3 13 40-37 36
10
 Саутгемптон 28 8 11 9 35-43 35
11
 Лестер 25 9 6 10 40-43 33
12
 Кр. Пэлас 28 7 12 9 39-38 33
13
 Брайтон 27 7 12 8 26-32 33
14
 Ньюкасл 27 7 10 10 32-47 31
15
 Брентфорд 28 7 6 15 30-45 27
16
 Лидс 28 5 8 15 29-64 23
17
 Эвертон 25 6 4 15 28-46 22
18
 Бернли 26 3 12 11 22-36 21
19
 Уотфорд 28 5 4 19 27-54 19
20
 Норвич 28 4 5 19 17-61 17
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10.03 22:30
Норвич – Челси
 1 : 3
18.03 23:00
Вулверхэмптон – Лидс
 - : -
19.03 15:30
Астон Вилла – Арсенал
 - : -
19.03 18:00
Ман. Сити – Брайтон
 - : -
19.03 20:30
Бернли – Саутгемптон
 - : -
20.03 17:00
Лестер – Брентфорд
 - : -
20.03 17:00
Ньюкасл – Кр. Пэлас
 - : -
20.03 17:00
Уотфорд – Эвертон
 - : -
20.03 19:30
Ливерпуль – МЮ
 - : -
20.03 19:30
Тоттенхэм – Вест Хэм
 - : -
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Диогу Жота

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Ливерпуль

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Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

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И К Ж
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Астон Вилла

 22 1 3
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Гранит Джака

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 14 1 5
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