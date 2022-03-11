«Вулверхэмптон» разгромил «Уотфорд»

«Вулверхэмптон» крупно переиграл «Уотфорд» в перенесенном матче 19-го тура чемпионата Англии — 4:0. Игра прошла на стадионе «Молинью». «Волки» прервали неудачную серию из трех поражений.

Рауль Хименес и Даниэль Поденсе забили за «Вулверхэмптон» в первом тайме, а также Кучо срезал мяч в свои воротам. В концовке встречи Рубен Невеш забил четвертый мяч «волков».

«Вулверхэмптон» идет на 8-м месте в турнирной таблице АПЛ с 43 очками. «Уотфорд» располагается на предпоследней строчке.