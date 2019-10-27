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«Саутгемптон» не будет увольнять Хазенхюттля

22:38
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«Саутгемптон» не собирается увольнять главного тренера Ральфа Хазенхюттля. После сокрушительного поражения в матче 10-го тура чемпионата Англии от «Лестера» (0:9) руководство «святых» провело встречу со специалистом и выразило ему доверие, сообщает The Telegraph.

Перед тем, как менять главного тренера, «Саутгемптон» попытается решить свои проблемы с помощью приглашения новых игроков. С этим Хазенхюттлю постарается помочь новый менеджмент клуба.

После 10-и туров «Саутгемптон» набрал 8 очков и занимает 18-е место в турнирной таблице.

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