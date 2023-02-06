«Саутгемптон» может во второй раз по ходу сезона поменять главного тренера

«Саутгемптон» задумывается о расставании со своим главным тренером Натаном Джонсом, сообщает talkSPORT.

49-летний специалист возглавил команду только в ноябре, сменив на тренерском мостике уволенного Ральф Хазенхюттля и получив контракт до 2026 года.

Однако при валлийце «святые» проиграли восемь из девяти последних матчей в АПЛ, оказавшись на самом дне турнирной таблицы.

Джонсом недовольны не только фанаты «Саутгемптона», но и некоторые игроки команды, и в данный момент клуб размышляет о целесообразности дальнейшего сотрудничества с тренером.