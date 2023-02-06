Полузащитник Наби Кейта летом может покинуть «Ливерпуль»

Полузащитник Наби Кейта летом может бесплатно покинуть «Ливерпуль», сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

27-летний уроженец Гвинеи, скорее всего, не будет продлевать контракт, который истекает летом 2023 года.

В нынешнем сезоне Кейта является игроком запаса, приняв участие только в 11 матчах и не отметившись результативными действиями.

Полузащитник перешел в английский клуб летом 2018 года из «Лейпцига». Портал Transfermarkt оценивает ту сделку в 60 миллионов евро/