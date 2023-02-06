Обамеянг может продолжить карьеру в клубе МЛС «Лос-Анджелес»

Нападающий «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг может продолжить карьеру в клубе МЛС «Лос-Анджелес», сообщает Relevo.

Главный тренер «синих» Грэм Поттер не рассчитывает на игрока, однако нападающий не мог уйти в другой европейский клуб в январе, потому что в этом сезоне уже заигран не только за «синих», но также за «Барселону».

Однако один вариант у Обамеяенга, зарабатывающего 250 тысяч фунтов стерлингов в неделю все же имеется. На 33-летнего габонца, исключенного из заявки «Челси» на Лигу Чемпионов, претендует чемпион МЛС «Лос-Анджелес».

После ухода Гарета Бэйла в «Лос-Анджелесе» образовался один слот для игрока, который не попадает под лимит зарплат североамериканской лиги, и это место как раз может занять Обамеянг.

В сезоне-2022/23 форвард забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 17 матчах за лондонскую команду.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.