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Сегодня, 21:15

Обамеянг может продолжить карьеру в клубе МЛС «Лос-Анджелес»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг может продолжить карьеру в клубе МЛС «Лос-Анджелес», сообщает Relevo.

Главный тренер «синих» Грэм Поттер не рассчитывает на игрока, однако нападающий не мог уйти в другой европейский клуб в январе, потому что в этом сезоне уже заигран не только за «синих», но также за «Барселону».

Однако один вариант у Обамеяенга, зарабатывающего 250 тысяч фунтов стерлингов в неделю все же имеется. На 33-летнего габонца, исключенного из заявки «Челси» на Лигу Чемпионов, претендует чемпион МЛС «Лос-Анджелес».

После ухода Гарета Бэйла в «Лос-Анджелесе» образовался один слот для игрока, который не попадает под лимит зарплат североамериканской лиги, и это место как раз может занять Обамеянг.

В сезоне-2022/23 форвард забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 17 матчах за лондонскую команду.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.

Пьер-Эмерик Обамеянг
ФК Челси
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3
 МЮ 21 13 3 5 34-26 42
4
 Ньюкасл 21 10 10 1 34-12 40
5
 Тоттенхэм 22 12 3 7 41-31 39
6
 Брайтон 20 10 4 6 38-27 34
7
 Брентфорд 21 8 9 4 35-28 33
8
 Фулхэм 22 9 5 8 32-30 32
9
 Челси 21 8 6 7 22-21 30
10
 Ливерпуль 20 8 5 7 34-28 29
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 Астон Вилла 21 8 4 9 25-31 28
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 Кр. Пэлас 21 6 6 9 19-29 24
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 Лестер 21 6 3 12 32-37 21
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16
 Вест Хэм 21 5 4 12 18-26 19
17
 Лидс 20 4 6 10 26-34 18
18
 Эвертон 21 4 6 11 16-28 18
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 1 : 0
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 0 : 3
17.09 17:00
Брайтон – Кр. Пэлас
 - : -
17.09 17:00
Ньюкасл – Борнмут
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17.09 19:30
Тоттенхэм – Лестер
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18.09 14:00
Брентфорд – Арсенал
 0 : 3
18.09 16:15
Эвертон – Вест Хэм
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