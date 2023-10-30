Саттон признался, что ему надоело чемпионство «Манчестер Сити»

Экс-игрок «Челси» Крис Саттон рассказал, что хочет, чтобы чемпионат Англии в этом сезоне выиграл кто-то, кроме «Манчестер Сити».

«Для «Ливерпуля» очень важен Вирджил ван Дейк. В обороне без него бывают проблемы. Я хочу, чтобы кто-то другой выиграл чемпионат, мне надоело победы «Манчестер Сити», — цитирует слова Саттона BBC Sport.

«Манчестер Сити» с 24 очками поднялся на третье место в АПЛ.