Де Дзерби считает, что «Брайтон» заслуживал победу в матче с «Фулхэмом»

Главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби считает исход матча 10-го тура с «Фулэмом» (1:1) несправедливым для его команды.

«Мы доминировали на поле в первом тайме, мы доминировали на поле и во втором тайме. И потеряли два очка. Я разочарован таким итогом. Мы заслуживали победу. Двадцать один удар по воротам соперника», — цитирует итальянского специалиста BBC Sport.

После 10 туров АПЛ «Брайтон» идет на 7-й строчке турнирной таблицы.