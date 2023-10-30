Де Дзерби считает, что «Брайтон» заслуживал победу в матче с «Фулхэмом»
Главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби считает исход матча 10-го тура с «Фулэмом» (1:1) несправедливым для его команды.
«Мы доминировали на поле в первом тайме, мы доминировали на поле и во втором тайме. И потеряли два очка. Я разочарован таким итогом. Мы заслуживали победу. Двадцать один удар по воротам соперника», — цитирует итальянского специалиста BBC Sport.
После 10 туров АПЛ «Брайтон» идет на 7-й строчке турнирной таблицы.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Тоттенхэм
|10
|8
|2
|0
|22-9
|26
|
2
|Арсенал
|10
|7
|3
|0
|23-8
|24
|
3
|Ман. Сити
|10
|8
|0
|2
|22-7
|24
|
4
|Ливерпуль
|10
|7
|2
|1
|23-9
|23
|
5
|Астон Вилла
|10
|7
|1
|2
|26-14
|22
|
6
|Ньюкасл
|10
|5
|2
|3
|26-11
|17
|
7
|Брайтон
|10
|5
|2
|3
|23-19
|17
|
8
|МЮ
|10
|5
|0
|5
|11-16
|15
|
9
|Вест Хэм
|10
|4
|2
|4
|16-17
|14
|
10
|Брентфорд
|10
|3
|4
|3
|16-12
|13
|
11
|Челси
|10
|3
|3
|4
|13-11
|12
|
12
|Вулверхэмптон
|10
|3
|3
|4
|13-17
|12
|
13
|Кр. Пэлас
|10
|3
|3
|4
|8-13
|12
|
14
|Фулхэм
|10
|3
|3
|4
|9-16
|12
|
15
|Эвертон
|10
|3
|1
|6
|10-14
|10
|
16
|Нот. Форест
|10
|2
|4
|4
|10-15
|10
|
17
|Борнмут
|10
|1
|3
|6
|8-21
|6
|
18
|Лутон Таун
|10
|1
|2
|7
|9-20
|5
|
19
|Бернли
|10
|1
|1
|8
|8-25
|4
|
20
|Шеффилд Юн.
|10
|0
|1
|9
|7-29
|1
Результаты / календарь
1 тур
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22 тур
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|27.10
|22:00
|
Кр. Пэлас – Тоттенхэм
|1 : 2
|28.10
|14:30
|
Челси – Брентфорд
|0 : 2
|28.10
|17:00
|
Арсенал – Шеффилд Юн.
|5 : 0
|28.10
|17:00
|
Борнмут – Бернли
|2 : 1
|28.10
|19:30
|
Вулверхэмптон – Ньюкасл
|2 : 2
|29.10
|16:00
|
Вест Хэм – Эвертон
|0 : 1
|29.10
|17:00
|
Астон Вилла – Лутон Таун
|3 : 1
|29.10
|17:00
|
Брайтон – Фулхэм
|1 : 1
|29.10
|17:00
|
Ливерпуль – Нот. Форест
|3 : 0
|29.10
|18:30
|
МЮ – Ман. Сити
|0 : 3
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|11
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|8
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|8
|П
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|7
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|6
|
|
Джеймс Мэддисон
Тоттенхэм Хотспур
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Алексис Макаллистер
Ливерпуль
|10
|1
|4
|
|
Родри
Манчестер Сити
|8
|1
|3
|
|
Кертис Джонс
Ливерпуль
|5
|1
|1
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