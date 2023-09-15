Санчо может покинуть «Манчестер Юнайтед» зимой, если не извинится перед тен Хагом

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо может зимой остаться без клуба.

Как сообщает ESPN, это произойдет, если 23-летний игрок не извинится перед главный тренером команды Эриком тен Хагом. 53-летний специалист хочет получить извинения как в частном порядке, так и в виде публичного заявления.

3 сентября футболист в своих соцсетях отерагировал на слова тен Хага, который объяснил отсутствие игрока в заявке на матч с «Арсеналом» (1:3) в 4-м туре АПЛ слабой работой на тренировках. Санчо назвал ложью высказываение тренера. Позже полузащитник удалил этот пост.

14 сентября «Манчестер Юнайтед» объявил, что англичанин отстранен от тренировок с основной «до разрешения вопроса с командной дисциплиной».