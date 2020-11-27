Самолет «Арсенала» не смог вылететь вовремя из Норвегии из-за тумана

Делегация «Арсенала» была вынуждена провести еще одну ночь в Норвегии после победы над «Мольде» (3:0) в матче группового этапа Лиги Европы. Отмена рейса была связана с невозможностью посадки самолета в Лондоне из-за густого тумана, сообщает Sky Sports.

Победа над норвежским клубом дала «канонирам» путевку в плей-офф Лиги Европы.

В воскресенье «Арсеналу» предстоит принять в рамках чемпионата Англии «Вулверхэмптон». Задержка рейса не должна повлиять на проведение матча.