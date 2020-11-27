Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Самолет «Арсенала» не смог вылететь вовремя из Норвегии из-за тумана

13:02
Теги:

Делегация «Арсенала» была вынуждена провести еще одну ночь в Норвегии после победы над «Мольде» (3:0) в матче группового этапа Лиги Европы. Отмена рейса была связана с невозможностью посадки самолета в Лондоне из-за густого тумана, сообщает Sky Sports.

Победа над норвежским клубом дала «канонирам» путевку в плей-офф Лиги Европы.

В воскресенье «Арсеналу» предстоит принять в рамках чемпионата Англии «Вулверхэмптон». Задержка рейса не должна повлиять на проведение матча.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир