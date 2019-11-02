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Садио Мане: «Это была не лучшая игра «Ливерпуля», но мы заслужили три очка»

20:20
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Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане остался доволен победой над «Астон Виллой» (2:1) в матче чемпионата Англии. «Ливерпуль» к 87-й минуте проигрывал со счетом 0:1, но вырвал победу, а Мане забил победный мяч.

— Сегодня была не лучшая наша игра, но мы заслужили три очка, — цитирует ВВС Мане. — Мне даже немного повезло, что мяч вошел в ворота. «Астон Вилла» создавала проблемы, потому что это лучшая лига в мире, здесь каждая игра сложна, каждая игра может быть похожей на эту.

Астон Вилла — Ливерпуль

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