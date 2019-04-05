С вратаря "Кристал Пэлас" сняли обвинение за нацистское приветствие

Футбольная ассоциация Англии сняла обвинения с вратаря "Кристал Пэлас" Уэйна Хеннесси, который якобы изобразил нацистское приветствие на одной из фотографий, сообщает пресс-служба лондонского клуба.

– Я рад, что меня признали невиновным, – цитирует Хеннесси официальный сайт "Кристал Пэлас". – Это был невинный момент, который показался чем-то совершенно другим. Я хочу официально заявить, что ненавижу все формы расизма, фашизма, антисемитизма или какой-либо дискриминации.

Одноклубник Макс Майер​ после одной из игр опубликовал в Инстаграме фотографию, где Хеннесси вскинул правую руку в нацистском приветствии, а левую ладонь приложил ко рту, имитируя усы. Сам Хеннесси позднее извинился за свой жест и сказал, что он был случайным и его неправильно поняли.