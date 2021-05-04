Шмейхель назвал идиотами фанатов «Манчестер Юнайтед», сорвавших матч с «Ливерпулем»
Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель высказался по поводу протеста фанатов перед матчем 34-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль».
«Не думаю, что на стадион пришли настоящие фанаты «МЮ». Думаю, это были идиоты, которым лишь бы влезть в какой-то скандал. Никто из них не помнит хороших времен в истории клуба. Некоторые из них еще даже не родились, когда Глейзеры купили команды.
Истинные фанаты не стесняются высказывать свое мнение, но делают это в приемлемом виде. Не нужно требовать нереального. Предлагайте свои идеи, создавайте давление. «Манчестер Юнайтед» сейчас на распутье, как и весь футбол. Есть отличная возможность сменить направление. Это нужно было сделать уже давно", — цитирует Шмейхеля CBS Sports.
Ранее фанаты «МЮ» устроили акцию протеста и прорвались на поле стадиона «Олд Траффорд». Они требуют отставки владельцев клуба — семьи Глейзеров.
Матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль», который должен был состояться 2 мая в 18:30 по московскому времени, отложен на неопределенное время.
Дополнительная информация:
https://www.cbssports.com/soccer/news/manchester-united-legend-peter-schmeichel-discusses-important-message-of-protest-and-how-the-club-can-change/
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю