Шмейхель назвал идиотами фанатов «Манчестер Юнайтед», сорвавших матч с «Ливерпулем»

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель высказался по поводу протеста фанатов перед матчем 34-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль».

«Не думаю, что на стадион пришли настоящие фанаты «МЮ». Думаю, это были идиоты, которым лишь бы влезть в какой-то скандал. Никто из них не помнит хороших времен в истории клуба. Некоторые из них еще даже не родились, когда Глейзеры купили команды.

Истинные фанаты не стесняются высказывать свое мнение, но делают это в приемлемом виде. Не нужно требовать нереального. Предлагайте свои идеи, создавайте давление. «Манчестер Юнайтед» сейчас на распутье, как и весь футбол. Есть отличная возможность сменить направление. Это нужно было сделать уже давно", — цитирует Шмейхеля CBS Sports.

Ранее фанаты «МЮ» устроили акцию протеста и прорвались на поле стадиона «Олд Траффорд». Они требуют отставки владельцев клуба — семьи Глейзеров.

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль», который должен был состояться 2 мая в 18:30 по московскому времени, отложен на неопределенное время.