Рюдигер заявил, что намерен бороться за место в основе «Челси»

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер рассказал, как относится к тому, что не получает большого количества игрового времени в сезоне-2020/21.

«Конечно, я не могу быть доволен тем, что происходит, но я принял вызов. Сейчас я полностью спокоен по поводу того, что может произойти в январе, это произойдет нескоро. Я намерен бороться за место в составе», — приводит ZDF слова Рюдигера.

В сезоне-2020/21 Рюдигер провел за «Челси» 5 матчей и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 27-летнего немца в 25 миллионов евро.