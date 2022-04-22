Руни прокомментировал назначение Эрика тен Хага новым главным тренером «МЮ»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни высказался по поводу назначения Эрика тен Хага на пост главного тренера манкунианцев со следующего сезона.

«Приятно видеть, что они пригласили тренера, у которого будет время. Уверен, они дадут ему возможность перестроить команду, это необходимо сделать.

Болельщики должны быть терпеливыми, ничего не меняется так быстро, как они хотят. Такие вещи за один вечер не делаются. Они будут следить за прогрессом, наблюдать за игроками, которые снова будут работать изо всех сил и играть за герб на своей футболке», — цитирует Руни Reuters.

21 апреля «МЮ» объявил о подписании контракта с тен Хагом. Соглашение с 52-летним голландцем рассчитано до лета 2025 года с возможностью продления еще на сезон. Тен Хаг возглавит английский клуб по окончании сезона при условии наличия рабочей визы.