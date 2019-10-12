Руни недоволен общением с вице-президентом «Манчестер Юнайтед»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни разочарован манерой общения вице-президента клуба Эда Вудворта, сообщает The Sun.

«Привет, Вазза, я влюбился в твою игру», — написал Вудворт игроку в 2016-м году после победы в полуфинале Кубка Англии над «Эвертоном». Сам Руни остался недоволен такой фамильярностью. Кроме того, его возмутил тот факт, что в момент матча Вудворт находился не на стадионе, а на отдыхе в Дубаи.

47-летний чиновник работает в «МЮ» с 2013 года. Помимо должности вице-президента, Вудворт входит в совет директоров клуба.