Рой Кин посоветовал Кейну подумать о переходе в «МЮ»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Рой Кин считает, что форвард «Тоттенхэма» Грри Кейн хотел бы продолжить карьеру в манчестерском клубе.

«Думаю, Кейн смотрит на «МЮ» и слышит о его прогрессе за последний год. Уверен, он думает: «В этой команде я был бы ведущим форвардом». Кейн должен подумать о переходе в «Юнайтед».



Шансы «МЮ» на титул это, конечно, повысит. «МЮ» сократит отставание от «Сити», а трансфер Кейна стал бы еще одним огромным шагом вперед», — цитирует Кина Sky Sports.

В этом сезоне 27-летний англичанин провел 29 игр в АПЛ, забив 19 голов и сделав 13 передач.