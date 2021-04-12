Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Моуринью впервые в карьере проиграл 10 матчей в чемпионате

10:50
Жозе Моуринью. Фото AFP
Жозе Моуринью. Фото AFP
Теги:

«Тоттенхэм» проиграл очередной матч в чемпионате Англии. Команда Жозе Моуринью в 31-м туре АПЛ не смогла обыграть «МЮ» (1:3). Это поражение стало 10-м для лондонского клуба в сезоне-2020/21.

По данным Squawka, португальский специалист впервые в карьере проиграл 10 матчей в рамках одного сезона.

После 31 тура АПЛ «Тоттенхэм» занимает 7-е место в турнирной таблице, набрав 49 очков.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...