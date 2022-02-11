Рой Кин отказался возглавить «Сандерленд»

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» и сборной Ирландии Рой Кин отказался возглавить «Сандерленд», сообщает The Guardian.

Ранее в своей карьере Кин провел два с лишним года на тренерском мостике «Сандерленда», в 2017 выиграв с «черными котами» чемпионшип.

Последним местом работы Кина в качестве самостоятельного специалиста был «Ипсвич», откуда его уволили в январе 2011. Затем Рой трудился ассистентом в сборной Ирландии, «Астон Вилле» и «Ноттингем Форест».

Сейчас 50-летний Кин является экспертом на канале Sky Sports.