Лэмпард поделился мнением об игровой форме Деле Алли

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард оценил игровую форму полузащитника Деле Алли.

«Нам нужно работать, и я должен найти правильное время, чтобы ввести его в игру, поработать с ним, потому что мы не должны ожидать немедленной готовности от игрока, который не так много играл. Мне показалось, что он неплохо справился, когда вышел на поле в матче с «Ньюкаслом», если честно, и он будет играть лучше со временем», — приводит слова Лэмпарда Sky Sport.

Алли дебютировал за «Эвертон» 8 февраля в матче против «Ньюкасла» (1:3) и не отметился результативными действиями.

25-летний футболист заключил контракт с «Эвертоном» до лета 2024 года.