Роналду обвинил во лжи главного редактора France Football, он не поехал на вручение «Золотого мяча»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду объяснил, почему он не поехал на церемонию вручения «Золотого мяча». Он также обвинил во лжи главного редактора издания France Football Паскаля Ферре.

Ферре ранее заявил, что у Роналду есть только одна цель — обогнать Лионеля Месси по количеству «Золотых мячей» за карьеру.

«Сегодняшний результат объясняет заявления Паскаля Ферре на прошлой неделе, когда он сказал, что я признался ему, что моя единственная цель — завершить карьеру с большим количеством золотых мячей, чем у Лионеля Месси, — написал португалец в Instagram. — Паскаль Ферре солгал, он использовал мое имя, чтобы продвигать себя и продвигать издание, в котором он работает. Недопустимо, чтобы лицо, ответственное за вручение такой престижной награды, могло лгать таким образом, проявляя полное неуважение к тому, кто всегда уважал France Football и «Золотой мяч». И сегодня он снова солгал, оправдывая мое отсутствие на церемонии карантином, причин для которого нет.

Я всегда готов поздравить тех, кто побеждает благодаря спортивному мастерству и принципам честной игры, которыми я руководствовался с самого начала. Я делаю это, потому что я никогда не против кого-либо. Я всегда побеждаю для себя и для клубов, которые представляю, я побеждаю для себя и для тех, кто меня любит.

Самая большая цель в моей карьере — выиграть национальные и международные титулы для клубов, которые я представляю, и для национальной сборной моей страны. Самая большая цель в моей карьере — быть хорошим примером для всех, кто является или хочет стать профессиональным футболистом. Самая большая цель в моей карьере — оставить свое имя золотыми буквами в истории мирового футбола.

В заключение скажу, что мое внимание уже сосредоточено на следующей игре «Манчестер Юнайтед» и на всем, чего мы вместе с моими товарищами по команде и нашими болельщиками еще можем добиться в этом сезоне. Остальное? Остальное только остальное..."

В данный момент церемония вручения «Золотого мяча» в Париже уже началась. Победитель пока не объявлен.