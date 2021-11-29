Церемония вручения «Золотого мяча»: смотреть онлайн видео трансляцию

Сегодня, 29 ноября, в Париже проходит церемония вручения главной футбольной индивидуальной награды — «Золотого мяча». Начало — в 22.30 по московскому времени.

Лидером по количеству «Золотых мячей» в карьере является аргентинский форвард Лионель Месси (6 раз), на втором месте — португалец Криштиану Роналду (5).

Прямую трансляцию церемонии можно смотреть в прямом эфире по этой ссылке