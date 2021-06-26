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Ромеро может продолжить карьеру в «Эвертоне»

08:15
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Вратарь «Манчестер Юнайтед» Серхио Ромеро может перейти в «Эвертон», сообщает The Athletic.

По информации источника, английский клуб планирует подписать 34-летнего аргентинца на роль резервного вратаря, поскольку сделка по выкупу у «Ромы» голкипера Робина Олсена, выступавшего за «ирисок» в минувшем сезоне на правах аренды, может не состояться. Сообщается, что на Ромеро также претендуют «Сельта» и «Ювентус».

В сезоне-2020/21 Ромеро не провел ни одного матча за «Манчестер Юнайтед». Контракт футболиста с клубом действует до 30 июня 2021 года.

Дополнительная информация:

https://theathletic.com/news/everton-sergio-romero-transfer/feQ2Bl7AEztT

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