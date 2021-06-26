«Халл Сити» арендовал вратаря «Челси»
03:42
Голкипер «Челси» Натан Бакстер продолжит карьеру в «Халл Сити». «Тигры» арендовали 22-летнего англичанина на один год.
Действующий контракт игрока с «синими» рассчитан до 2023 года. Портал Trasnfermarkt оценивают трансферную стоимость игрока в 300 тысяч евро.
В сезоне-2020/21 Бакстер играл на правах аренды за «Аккрингтон». Он сыграл в 16 матчей в Первой лиге и пропустил 14 мячей при семи играх без пропущенных голов.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю