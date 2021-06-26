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Форвард «Зальцбурга» Дака подтвердил, что переходит в «Лестер»

08:25
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Нападающий «Зальцбурга» Патсон Дака подтвердил информацию о том, что он переходит в «Лестер».

«Я продолжу карьеру в Англии, в «Лестере». Я отлично провел время в «Зальцбурге», это место стало для меня вторым домом. Всегда буду рад вернуться сюда, но я всегда мечтал выступать в АПЛ», — приводит Krone слова Даки.

В сезоне-2020/21 Дака провел 42 матча за «Зальцбург», на его счету 34 гола и 12 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 22-летнего замбийца в 22 миллиона евро. 21 июня сообщалось, что футболист подпишет контракт с «Лестером» на 5 лет.

Дополнительная информация:

https://www.krone.at/2447478

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