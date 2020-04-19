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Ромелу Лукаку: «Не думаю, что вернусь в АПЛ»

12:32

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку заявил, что вряд ли вернется в АПЛ, а также сообщил, что намерен поиграть за «Андерлехт», воспитанником которого является.

— Думаю ли я о возвращении в АПЛ и в «Эвертон»? Вряд ли, — ответил подписчику в своем Twitter Лукаку. — Впрочем, мне очень нравилось в «Эвертоне». Вернусь ли я когда-нибудь в «Андерлехт», как Компани? Конечно.

В АПЛ Лукаку выступал за «Челси», «Вест Бромвич», «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед». Летом 2019 года 26-летний форвард перешел в «Интер», за который забил 23 мяча и отдал 5 результативных передач в 35 матчах сезона-2019/20.

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