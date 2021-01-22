Рохо перейдет в «Бока Хуниорс», если не получит предложений из Европы

Аргентинский защитник «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо будет ждать предложений о переходе в европейский клуб до окончания зимнего трансферного окна, сообщает TyC Sports.

30-летний Рохо договорился с «Бока Хуниорс» о переходе, однако попросил аргентницев подождать до 1 февраля. Защитник надеется, что ему поступит предложение из Европы.

Контракт аргентинца с «Манчестер Юнайтед» действует до конца нынешнего сезона. Цена футболиста — 6 миллионов евро, согласно Tranfermarkt.

В нынешнем сезоне Рохо ни разу не сыграл за главную команду «МЮ». Последний матч футболист провел в Аргентине, находясь в аренде в «Эстудиантесе» в конце прошлого сезона.