Рохо перейдет в «Бока Хуниорс», если не получит предложений из Европы
12:50
Аргентинский защитник «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо будет ждать предложений о переходе в европейский клуб до окончания зимнего трансферного окна, сообщает TyC Sports.
30-летний Рохо договорился с «Бока Хуниорс» о переходе, однако попросил аргентницев подождать до 1 февраля. Защитник надеется, что ему поступит предложение из Европы.
Контракт аргентинца с «Манчестер Юнайтед» действует до конца нынешнего сезона. Цена футболиста — 6 миллионов евро, согласно Tranfermarkt.
В нынешнем сезоне Рохо ни разу не сыграл за главную команду «МЮ». Последний матч футболист провел в Аргентине, находясь в аренде в «Эстудиантесе» в конце прошлого сезона.
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