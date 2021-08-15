Роджерс о Варди: «В АПЛ есть несколько выдающихся нападающих, и Джейми входит в их число»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс поделился впечатлениями от игра форварда Джейми Варди в матче первого тура АПЛ против «Вулверхэмптона» (1:0). Англичанин стал автором победного гола.

«Мы хорошо поговорили в течение предсезонной подготовки. У Варди осталось два года по контракту. Мы должны сделать его настолько взрывным и электрическим, насколько это возможно. Но когда у него такая форма, такой уровень физической подготовки и этот голод, против него очень трудно играть. Я думаю, что он был выдающимся. В АПЛ есть несколько выдающихся нападающих, и, безусловно, он входит в их число. У него действительно была хорошая предсезонная подготовка, и мы увидели результаты», — приводит слова Роджерса BBC Sport.

Варди отличился на 41-й минуте. После забитого гола англичанин подбежал к угловому флажку и подразнил трибуну, на которой сидят болельщики «Вулвз». Он постарался сымитировать волчий вой.