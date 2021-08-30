Родри считает, что у «Манчестер Сити» лучший состав в мире
23:14
Полузащитник «Манчестер Сити» Родри поделился ожиданиями от сезона-2021/22.
«В АПЛ есть невероятные команды. «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Тоттенхэм», «Ливерпуль». Эти клуба продолжают расти, так что этот сезон будет таким же непростым, как и предыдущий. Мы вновь постараемся выложиться на 100 процентов. Думаю, у нас лучший состав в мире, мы счастливы», — приводит слова Родри Manchester Evening News.
В сезоне-2020/21 «Манчестер Сити» стал чемпионом страны. В текущем сезоне команда набрала 6 очков после трех туров.
Дополнительная информация:
https://www.manchestereveningnews.co.uk/sport/football/football-news/man-city-united-liverpool-chelsea-21434248
Читайте также
Тренер «Спартака» Руй Витория поздравил сборную России с победой на чемпионате мира по пляжному футболу
Дзюба получает в «Зените» 348 миллионов рублей в год, звезды российского пляжного футбола — 1,2 миллиона
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю