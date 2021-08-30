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Родри считает, что у «Манчестер Сити» лучший состав в мире

23:14
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Полузащитник «Манчестер Сити» Родри поделился ожиданиями от сезона-2021/22.

«В АПЛ есть невероятные команды. «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Тоттенхэм», «Ливерпуль». Эти клуба продолжают расти, так что этот сезон будет таким же непростым, как и предыдущий. Мы вновь постараемся выложиться на 100 процентов. Думаю, у нас лучший состав в мире, мы счастливы», — приводит слова Родри Manchester Evening News.

В сезоне-2020/21 «Манчестер Сити» стал чемпионом страны. В текущем сезоне команда набрала 6 очков после трех туров.

Дополнительная информация:

https://www.manchestereveningnews.co.uk/sport/football/football-news/man-city-united-liverpool-chelsea-21434248

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Екатерина Савостина все материалы автора

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