Робот на базе "Бернли". Шикарный анонс трансфера Крауча

"Бернли" эффектно объявил трансфер нападающего Питера Крауча. В видеоролике на базе клуба появляется робот, которого через несколько секунд сбивает мячом сам 38-летний форвард.

Крауч в свое время прославился танцами робота после забитых голов.

Экс-игрок сборной Англии перешел в "Бернли" из "Стоук Сити". В текущем сезоне он отметился 1 голом в 23 матчах чемпионшипа, из которых только два начинал в стартовом составе.