Робин ван Перси раскрыл причины ухода из «Арсенала»

Бывший нападающий «Арсенала» Робин ван Перси поделился подробностями ухода из команды в «Манчестер Юнайтед» в 2012 году.

— Мне не предлагали новое соглашение, могу поклясться детьми, что это правда, — цитирует Goal.com ван Перси. — Если кто-то докажет, что было наоборот, то я готов заплатить 1 миллион фунтов. Руководство «Арсенала» само решило не давать мне контракт. После многих разговоров с руководством стало ясно, что у нас разные взгляды на будущее клуба. Я тогда подготовил 7 пунктов, которые, на мой взгляд, помогли бы «Арсеналу» составлять конкуренцию лучшим командам, но исполнительный директор клуба Иван Газидис не согласился ни с одним. Учитывая это и тот факт, что мне не предложили новый контракт, я понял, что нужно идти дальше.

Ван Перси выступал за «Арсенал» с лета 2004 года по лето 2012 года, после чего перешел в «Манчестер Юнайтед» за 30,7 миллиона евро. На счету голландца 132 гола и 55 результативных передач в 278 матчах за «канониров».