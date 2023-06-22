Рио Фердинанд считает, что «МЮ» должен подписать Тчуамени

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд считает, что клуб должен попытаться приобрести полузащитника «Реала» Орельена Тчуамени.

«[В «Реале»] он станет тем игроком, который не будет попадать в состав, сейчас он лишний. Это было бы значительное усиление», — сказал Фердинанд в эфире своего подкаста.

Ранее сообщалось, что в игроке заинтересован «Ливерпуль». Тчуамени перешел в «Реал» летом 2022 года, подписав контракт до 2028-го.

В прошлом сезоне 23-летний француз провел за клуб 50 матчей и отдал 4 результативные передачи.