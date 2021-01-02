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Результативнее Фернандеша в АПЛ дебютировал только Энди Коул

05:58
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Матч против «Астон Виллы» в 17-м туре стал для полузащитника «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша 30-м в АПЛ. В этой встрече португалец реализовал пенальти. Таким образом, с момента своего дебюта в чемпионате Англии он поучаствовал в 33 голах: 19 забитых мячей и 14 результативных передач.

Как сообщает Opta, в истории лиги в большем количестве голов в первых 30 играх поучаствовал только Энди Коул — 37.

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