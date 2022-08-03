«Челси» не готов заплатить 50 миллионов евро за Дюмфриса

«Челси» не хочет соглашаться на цену в 50 миллионов евро, установленную «Интером» защитника Дензела Дюмфриса, сообщает Corriere dello Sport.

По данным источника, клуб, скорее всего, рассмотрят другие варианты, если миланская команда не изменит цену.

Ранее сообщалось, что «Интер» отклонил первое предложение «Челси» по Дюмфрису.

В минувшем сезоне 26-летний футболист провел 45 матчей за «Интер», в которых забил 5 голов и сделал 7 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.