Рэшфорд: «Огорчает, что в новостях ставят под сомнение нашу преданность клубу»
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд высказался о ситуации в команде в сезоне-2021/22.
«Читал, что я перестал писать в Twitter, но разве какие-то слова могут быть важнее работы на поле? Мы все разочарованы последними результатами, но также нас огорчает и то, что в новостях ставят под сомнение нашу преданность не только тренеру и его штабу, но и клубу.
Я безгранично уважаю и тренера, и клуб, стремлюсь улучшить свою игру под руководством этих специалистов. Я не обижен и не недоволен. Разочарован ли я своей игрой в некоторых из последних матчей? Разумеется. Я главный критик самого себя. Начало сезона выдалось сложным, но намерен доказать, что могу приносить пользу.
Моя страсть, моя преданность клубу никогда не должны быть под вопросом. Люблю этот клуб», — написал Рэшфорд в Twitter.
Ранее бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра обратился к игрокам команды. По его мнению, футболисты не играют в полную силу и не понимают, что выступают за великий клуб.
После 19 туров «Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ. В активе команды 31 очко.
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