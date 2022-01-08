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Рэшфорд: «Огорчает, что в новостях ставят под сомнение нашу преданность клубу»

21:48
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд высказался о ситуации в команде в сезоне-2021/22.

«Читал, что я перестал писать в Twitter, но разве какие-то слова могут быть важнее работы на поле? Мы все разочарованы последними результатами, но также нас огорчает и то, что в новостях ставят под сомнение нашу преданность не только тренеру и его штабу, но и клубу.

Я безгранично уважаю и тренера, и клуб, стремлюсь улучшить свою игру под руководством этих специалистов. Я не обижен и не недоволен. Разочарован ли я своей игрой в некоторых из последних матчей? Разумеется. Я главный критик самого себя. Начало сезона выдалось сложным, но намерен доказать, что могу приносить пользу.

Моя страсть, моя преданность клубу никогда не должны быть под вопросом. Люблю этот клуб», — написал Рэшфорд в Twitter.

Ранее бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра обратился к игрокам команды. По его мнению, футболисты не играют в полную силу и не понимают, что выступают за великий клуб.

После 19 туров «Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ. В активе команды 31 очко.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Stavka.tv
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⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Реал
Валенсия

Ф1 (-1.5)

23%

2.05

П1

21%

1.38

Обе забьют - да

16%

1.83
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Рома
Ювентус

П2

20%

2.23

ТБ 2.5

17%

1.93

1X

13%

1.70
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Лацио

П1

31%

1.46

Обе забьют - да

24%

1.73

ИТБ1 (1.5)

15%

1.45

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Екатерина Савостина все материалы автора

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