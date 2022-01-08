Рэшфорд: «Огорчает, что в новостях ставят под сомнение нашу преданность клубу»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд высказался о ситуации в команде в сезоне-2021/22.

«Читал, что я перестал писать в Twitter, но разве какие-то слова могут быть важнее работы на поле? Мы все разочарованы последними результатами, но также нас огорчает и то, что в новостях ставят под сомнение нашу преданность не только тренеру и его штабу, но и клубу.

Я безгранично уважаю и тренера, и клуб, стремлюсь улучшить свою игру под руководством этих специалистов. Я не обижен и не недоволен. Разочарован ли я своей игрой в некоторых из последних матчей? Разумеется. Я главный критик самого себя. Начало сезона выдалось сложным, но намерен доказать, что могу приносить пользу.

Моя страсть, моя преданность клубу никогда не должны быть под вопросом. Люблю этот клуб», — написал Рэшфорд в Twitter.

Ранее бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра обратился к игрокам команды. По его мнению, футболисты не играют в полную силу и не понимают, что выступают за великий клуб.

После 19 туров «Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ. В активе команды 31 очко.