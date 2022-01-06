Патрис Эвра записал обращение к футболистам «Манчестер Юнайтед»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Патрис Эвра обратился к футболистам команды.

Экс-игрок возмущен тем, что футболисты не играют в полную силу и не понимают, что выступают за великий клуб, по его мнению.

«Хватит уже говорить о происходящем с клубом. Футболисты, мы просим вас играть как следует. Это «Юнайтед». Если вам не нравится критика за плохую игру — уходите. Болельщики будут вам аплодировать. Сейчас этого не происходит. Когда я выступал, мы играли не за славу и деньги, а ради того, чтобы сделать болельщиков счастливыми», — сказал Эвра на видео в Instagram.

«МЮ» занимает 7-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 31 очко.