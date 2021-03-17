Клопп считает Левандовски лучшим футболистом, с которым он работал

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, кто является лучшим игроком среди тех, с которыми он работал. По его мнению, это форвард «Баварии» Роберт Левандовски. Они вместе работали в дортмундской «Боруссии».

«Кто лучший футболист, с которым я работал? Роберт Левандовски, — цитирует специалиста Sport Bild. — Честно говоря, было бы несправедливо говорит о каком-то другом игроке, кроме него. То, как он реализовал свой потенциал, как он прибавлял, чтобы достичь того, чего он достиг сейчас — это просто невероятно. Если бы каждый футболист прогрессировал так, как Левандовски после того, как я впервые увидел его в «Лехе» (Познань), футбольный мир был бы просто сумасшедшим. Все игроки выигрывали бы свои дуэли, крайние защитники точно выполняли бы все свои подачи, полузащитники были бы сильны в единоборствах, а вингеры делали бы точные длинные передачи. Левандовски сделал все, чтобы стать машиной для забивания голов, которой он является сейчас. Хочу поблагодарить его и других игроков, благодаря которым я выгляжу как хороший тренер».

32-летний Роберт Левандовски выступал за «Боруссию» с 2010 по 2014 год. Вместе с командой он дважды стал чемпионом Германии, выиграл Кубок Германии и Суперкубок страны, а также дошел до финала Лиги чемпионов.