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Вратарь «Барселоны» Нету может продолжить карьеру в Англии

03:18

Голкипер «Барселоны» Норберту Мурара Нету может перебраться в чемпионат Англии. По информации Mundo Deportivo, за 32-летним бразильцем следят «Арсенал» и «Тоттенхэм».

Нету присоединился к «Барселоне» в 2019 году после перехода из «Валенсии». Его нынешний контракт рассчитан до 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 Нету сыграл в 12 матчах во всех турнирах и ипропустил 8 голов при 6 встречах на ноль.

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Евгений Козинов все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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