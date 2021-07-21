Вратарь «Барселоны» Нету может продолжить карьеру в Англии

Голкипер «Барселоны» Норберту Мурара Нету может перебраться в чемпионат Англии. По информации Mundo Deportivo, за 32-летним бразильцем следят «Арсенал» и «Тоттенхэм».

Нету присоединился к «Барселоне» в 2019 году после перехода из «Валенсии». Его нынешний контракт рассчитан до 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 Нету сыграл в 12 матчах во всех турнирах и ипропустил 8 голов при 6 встречах на ноль.