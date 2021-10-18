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Регилон рассказал о разговоре с арбитром перед остановкой матча с «Ньюкаслом»

10:37

Защитник «Тоттенхэма» Серхио Регилон рассказал подробности инцидента, который произошел во время матча 8-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкасл» (3:2). Встреча была прервана на 41-й минуте после того, как одному из болельщиков стало плохо на трибуне.

«Я увидел лежащего человека. Я очень нервничал, подошел к арбитру и сказал: «Взгляните, мы не можем продолжить играть в такой ситуации. Нужно остановить игру», — приводит слова Регилона Sky Sports. - Я посмотрел на фанатов, которые начали кричать: «Остановите, остановите». Затем я вновь обратился к арбитру: «Там человек лежит, это не хорошо. Пожалуйста, остановите матч».

Врачи обоих клубов оперативно оказали медицинскую помощь болельщику «Ньюкасла» с использованием дефибриллятора. После болельщика увезли в больницу, где его состояние стабилизировалось.

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