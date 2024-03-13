Реднапп считает, что в АПЛ не было защитника лучше Ван Дейка

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Харри Реднапп назвал Вирджила ван Дейка из «Ливерпуля» лучшим защитником в истории АПЛ.

Реднапп похвалил футболиста за игру против «Манчестер Сити» (1:1) в 28-м туре АПЛ.

«Что за игрок! У Эрлина Холанна были моменты в матче против «Ливерпуля», но я думаю, что голландец выиграл эту битву, он был просто великолепен.

Было много споров о том, какое место он занимает в иерархии за все время. Я не знаю точно, но вряд ли был кто-то лучше него, он умеет абсолютно все», – приводит слова Реднаппа журналист Дэйв Окоп.

32-летний голландец выступает за «Ливерпуль» с 2018 года. В текущем сезоне он провел 34 матча во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал две голевые передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость ван Дейка в 32 миллиона евро. Его контракт с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2025 года.