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13 марта, 17:10

Реднапп считает, что в АПЛ не было защитника лучше Ван Дейка

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Харри Реднапп назвал Вирджила ван Дейка из «Ливерпуля» лучшим защитником в истории АПЛ.

Реднапп похвалил футболиста за игру против «Манчестер Сити» (1:1) в 28-м туре АПЛ.

«Что за игрок! У Эрлина Холанна были моменты в матче против «Ливерпуля», но я думаю, что голландец выиграл эту битву, он был просто великолепен.

Было много споров о том, какое место он занимает в иерархии за все время. Я не знаю точно, но вряд ли был кто-то лучше него, он умеет абсолютно все», – приводит слова Реднаппа журналист Дэйв Окоп.

32-летний голландец выступает за «Ливерпуль» с 2018 года. В текущем сезоне он провел 34 матча во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал две голевые передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость ван Дейка в 32 миллиона евро. Его контракт с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2025 года.

Вирджил ван Дейк
Футбол
ФК Ливерпуль
Харри Реднапп
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 28 20 4 4 70-24 64
2
 Ливерпуль 28 19 7 2 65-26 64
3
 Ман. Сити 28 19 6 3 63-28 63
4
 Астон Вилла 29 17 5 7 60-42 56
5
 Тоттенхэм 28 16 5 7 59-42 53
6
 МЮ 28 15 2 11 39-39 47
7
 Вест Хэм 29 12 8 9 46-50 44
8
 Брайтон 28 11 9 8 50-44 42
9
 Вулверхэмптон 28 12 5 11 42-44 41
10
 Ньюкасл 28 12 4 12 59-48 40
11
 Челси 27 11 6 10 47-45 39
12
 Фулхэм 29 11 5 13 43-44 38
13
 Борнмут 28 9 8 11 41-52 35
14
 Кр. Пэлас 28 7 8 13 33-48 29
15
 Брентфорд 29 7 5 17 41-54 26
16
 Эвертон 28 8 7 13 29-39 25
17
 Лутон Таун 29 5 7 17 42-60 22
18
 Нот. Форест 29 6 7 16 35-51 21
19
 Бернли 29 4 5 20 29-63 17
20
 Шеффилд Юн. 28 3 5 20 24-74 14
Результаты / календарь
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36 тур
37 тур
38 тур
30.03 15:30
Ньюкасл – Вест Хэм
 - : -
30.03 18:00
Борнмут – Эвертон
 - : -
30.03 18:00
Челси – Бернли
 - : -
30.03 18:00
Нот. Форест – Кр. Пэлас
 - : -
30.03 18:00
Шеффилд Юн. – Фулхэм
 - : -
30.03 18:00
Тоттенхэм – Лутон Таун
 - : -
30.03 20:30
Астон Вилла – Вулверхэмптон
 - : -
30.03 23:00
Брентфорд – МЮ
 - : -
31.03 16:00
Ливерпуль – Брайтон
 - : -
31.03 18:30
Ман. Сити – Арсенал
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 18
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 16
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 15
П
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 10
Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Брайтон

 10
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 10
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 20 1 6
Родри

Родри

Манчестер Сити

 25 1 8
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 20 1 7
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