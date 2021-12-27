Тухель: «В Европе есть зимний перерыв, однако в АПЛ заставляют играть даже при коронавирусе»
Главный тренер «Челси» Томас Тухель после победы над «Астон Виллой» (3:1) в матче 19-го тура АПЛ пожаловался на кадровую ситуацию в команде.
«У «Челси» очередная травма, — приводит слова Тухеля BBC. — Нас заставили играть. Кто принимает решения? У нас еще два матча в кубковых турнирах, а мы играем против команд, у которых ранее перенесли встречи. Так быть не должно. Мы не можем вносить достаточно изменений. Пять замен ввели из-за коронавируса. В Европе есть зимний перерыв, однако в АПЛ заставляют играть даже при коронавирусе. Я очень доволен своими игроками, но в то же время сильно обеспокоен».
После 19 туров АПЛ «Челси» набрал 41 очко и занимает третье место в турнирной таблице.
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